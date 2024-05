“Enquanto os nossos parceiros humanitários dão a primeira resposta às inundações no Afeganistão, um novo voo de transporte aéreo humanitário da UE aterrou em Cabul, trazendo 97 toneladas de abastecimentos vitais”, explicou o comissário Europeu para a Gestão de Crises, Janez Lenarcic, na rede social X.

O governo do Afeganistão, controlado pelos talibãs, elevou hoje para 342 o número de mortos e para mais de 1.630 os feridos das inundações ocorridas no norte do país, onde as autoridades e organizações humanitárias trabalham a contrarrelógio para distribuir ajuda.

A maioria das vítimas mortais estão concentradas na província de Baghlan, com 315 mortos em várias zonas da região, segundo indicou o Ministério dos Refugiados e Repatriamento, em comunicado.

Mais de 2.655 casas foram destruídas total ou parcialmente nas inundações.

No meio do caos desencadeado por dias de chuvas incessantes e inundações que soterraram cidades inteiras e destruíram infraestruturas essenciais, como pontes e estradas, os talibãs admitem que o número de vítimas poderá continuar a aumentar.

As equipas de gestão de desastres sob o comando dos talibãs, que assumiram o controlo do país em agosto de 2021, estão a distribuir tendas de campanha e comida aos sobreviventes.

O Programa Alimentar das Nações Unidas (PAM) no Afeganistão alertou que a maior parte da província de Baghlan é inacessível a camiões.