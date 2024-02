Esta verba, segundo um comunicado, é a maior contribuição financeira atribuída no âmbito do fundo de solidariedade, e inclui-se num montante total de mil milhões de euros (ME) com que a UE se comprometeu numa conferência internacional de doadores e na qual foram angariados sete mil milhões para a Turquia e a Síria.

Na assinatura do acordo para a atribuição dos 400 ME, a comissária europeia para a Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, referiu ser não só a primeira vez que um tal montante do fundo é atribuído a um país candidato [à adesão à UE], como é também a primeira que a Turquia é destinatária.

“Este nível excecional de apoio é justificado com a excecionalidade das circunstâncias”, salientou, acrescentando que “quando o apoio é preciso, a Europa responde, não só aos seus Estados-membros como aos seus vizinhos”.

O sismo devastador de magnitude 7,8 que atingiu o sudeste da Turquia em 6 de fevereiro de 2023 matou 53.537 pessoas e feriu 107.213, segundo as autoridades de Ancara.

Com as 1.414 mortes registadas por fontes oficiais nas zonas controladas por Damasco na Síria e as mais de 4.500 nas regiões fora do controlo do regime sírio a catástrofe terá matado quase 60.000 pessoas.