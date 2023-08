Em comunicado enviado às redações, o instituto sublinha que "esta situação deveu-se à influência de uma massa de ar quente e seco com origem no norte de África, transportada na circulação resultante de um anticiclone localizado sobre o Golfo da Biscaia e de um vale depressionário centrado no sul da Península Ibérica, sendo reforçada por uma crista anticiclónica em altitude sobre a Península Ibérica e pela situação de seca que o território do Continente tem vindo a atravessar".

Afirmam ainda que, de acordo com uma análise preliminar dos dados, os dias 22 e 23 de agosto foram, respetivamente, o 5º e 6º mais quentes dos últimos 15 anos em Portugal continental, com valores médios da temperatura média de 29,35 °C e 28,76 °C, a seguir aos 4 dias entre 2 e 5 de agosto de 2018, em que se verificaram condições meteorológicas semelhantes às atuais, mas durante um intervalo temporal maior.

Acrescentam também que estes dias apresentaram ainda o 5º e 10º maior valor médio da temperatura máxima, e o 8º e 11º maior valor médio da temperatura mínima, respetivamente.

O dia 7 do presente mês de agosto foi também um dia muito quente, tendo a temperatura máxima sido em média inferior em 1°C ao dia 22 e semelhante ao dia 23, ficando como o 8º dia com maior valor médio da temperatura máxima nos últimos 15 anos.

No dia 22, foram ultrapassados máximos de agosto da temperatura máxima em 20 estações, tendo sido ultrapassados máximos históricos em sete estações, sendo mais representativos os valores de 37,5 °C em Montalegre e de 42,8 °C em Nelas, estações com séries de 82 e 62 anos, respetivamente.

Na Guarda, no dia 22, o valor de 25,9 °C de temperatura mínima ultrapassou o anterior extremo para o mês de agosto. No dia 23, foram ainda ultrapassados máximos para o mês de agosto da temperatura mínima em 4 estações, referem.

No dia 22, salienta-se ainda o valor de 45,6 °C registado nas estações de Alvega e do Pinhão e, no dia 23, os valores de 45 °C em Alvega e de 44,8 °C no Pinhão.

Também no dia 22 de agosto registaram-se valores de temperatura máxima do ar acima do 40 °C em cerca de 50% do território, e acima dos 42 °C em 15% do território. Além disso, valores de temperatura máxima do ar acima dos 35 °C ocorreram em cerca de 80% do território, e acima de 30 °C ocorreram em praticamente todo o território (com exceção de 5 estações - Cabo Carvoeiro, S. Pedro Moel, Santa Cruz, Cabo da Roca e Cabo Raso).

Já no dia 23 de agosto, os valores de temperatura máxima do ar acima dos 40 °C ocorreram em cerca de 40% do território, e acima de 42 °C em 6% do território. Além disso, valores de temperatura máxima do ar acima dos 35 °C ocorreram em cerca de 70% do território e acima de 30 °C ocorreram em quase todo o território (com exceção de 7 estações - Viana do Castelo, Cabo Carvoeiro, S. Pedro Moel, Santa Cruz, Almada, Cabo da Roca e Cabo Raso).