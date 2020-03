Um ano depois representa um misto de consternação e alegria duma família marcada pela catástrofe.

O bebé nasceu a 15 de março de 2019, durante a noite, na palhota de uma parteira da aldeia, horas depois de a grávida ter abandonado o centro de saúde de Dombe, Manica, centro de Moçambique, devido ao temporal.

“Acabava de ter o parto, nem tinha segurado ainda no bebé, quando ouvi gritos de socorro e um barulho de corrente de água a vir na nossa direção”, conta à Lusa Isabel Zacarias, mãe do Idai.

“Quando me consegui sentar, a água invadiu a palhota”, arrastou a placenta e a trouxa do parco enxoval.

“Apanhei o bebé pelos braços, sem roupa, e pus-me a correr. A parteira seguiu-me e assim escapámos com a água pelo joelho”, acrescenta a camponesa de 40 anos, mãe de outros sete filhos.

Hoje, enquanto carrega o bebé para a rotina diária, incluindo a machamba (quinta), Isabel Zacarias tem um misto de sentimentos.

“Eu fico chocada com a forma como tive o parto, no meio de um luto. Perdi sete parentes naquela noite, incluindo as minhas irmãs”, disse Isabel Zacarias, que não vai celebrar o primeiro aniversário do filho, apesar de “estar feliz por ele estar a crescer saudável”.