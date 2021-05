SL Benfica e FC Porto empataram a uma bola no Clássico da jornada. Um resultado mau para ambas as equipas, dentro das possíveis aspirações de cada uma, que deixa tanto águias como dragões mais longe do objetivo a que se propunham antes do apito inicial. E o Sporting CP com uma mão no título.

Faltam três jornadas para terminar a Liga NOS, ou seja, há ainda nove pontos em disputa. Os leões assumem a liderança do campeonato com 79 pontos, sendo seguidos pelo FC Porto com 71. O Benfica fecha o pódio com 67.

Com esta classificação a matemática diz-nos que a turma liderada por Rúben Amorim pode ser já campeã na próxima jornada, que vai ser disputada na terça-feira diante do Boavista, caso vença a partida. A equipa de Alvalade só precisa de somar dois pontos nos próximos três encontros (Boavista - Benfica - Marítimo) para garantir o título que lhe escapa desde 2001/02. Algo que não parece um desafio muito complicado para uma equipa que em 31 jogos não somou qualquer derrota.

Já o FC Porto para ainda sonhar com o título precisava do raciocínio inverso, que o Sporting não fizesse mais do que um ponto nos próximos três jogos e de vencer os encontros diante do Farense, Rio Ave e Belenenses SAD.

O Benfica parece que tudo aquilo em que poderá concentrar forças é na final da Taça de Portugal, frente ao Sporting de Braga, o único título que poderá conquistar esta temporada. O campeonato já é matematicamente impossível e o segundo lugar é complicado, uma vez que não depende só de si, mas também de uma eventual perda de cinco pontos dos dragões nestas últimas jornadas.