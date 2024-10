Polícia Judiciária localizou Fábio Loureiro, mais conhecido como Fábio 'Cigano', em Marrocos e este foi detido já neste último domingo.

Qual a notícia?

Fábio 'Cigano' foi detido no domingo, pelas 22h00, em Tânger, numa operação conjunta das autoridades portuguesas, espanholas e de Marrocos.

"O evadido do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, Fábio Loureiro, foi detido, ontem, pelas 22h00, em Tânger, pelas autoridades marroquinas, com a colaboração das autoridades espanholas, em estreita articulação com a Polícia Judiciária (PJ) que, desde o dia da fuga, a 07 de setembro, desenvolveu um trabalho ininterrupto de investigação e de recolha de informação.

A operação policial internacional foi desencadeada em menos de 24 horas, contou com o forte apoio da Cuerpo Nacional de Policia (CNP) espanhol e da Direção Geral de Vigilância Territorial Nacional (DGST) marroquina, com base em informação credível da PJ, de que Fábio Loureiro estaria em Marrocos, sobre quem recaía um mandado de detenção internacional emitido pela autoridade judiciária competente, constando de notícia vermelha na Interpol", diz o comunicado.

O que vai acontecer agora?

Fábio Cigano vai ser extraditado para Portugal depois de ser ouvido em tribunal em solo marroquino, pelo menos é este o entendimento de Carlos Rodrigues, advogado criminalista.

"Há um acordo de extradição estabelecido entre Portugal e Marrocos, tendo sido assinado em 2007. A extradição do foragido é possível porque este não vai ser julgado por um crime em Marrocos, mas sim por algo que fez em Portugal, neste caso a fuga. Há também o pressuposto que o detido tem também uma pena para cumprir superior a quatro meses, se fosse igual ou inferior, a extradição poderia não ser possível", começou por dizer Carlos Rodrigues ao SAPO24, salientando depois que o processo de extradição poderá demorar ainda algum tempo.

"Não sei quando será presente a tribunal, depois disso acontecer, o juiz ordenará então a extradição. Não posso precisar os dias, semanas, mas acredito que se for ouvido ainda hoje ou esta semana, o prazo será curto", salientou.

Preso desde 2012, ou seja, há 12 anos, faltar-lhe-iam 13 anos para a liberdade. Carlos Rodrigues diz que esses serão os anos que terá de cumprir pelos crimes que foi declarado culpado, dado que a lei portuguesa não contempla agravamento de pena por evasão.

A única 'punição' que Fábio poderá enfrentar devido a esta fuga é a "restrição de visitas", salienta o especialista.

No entanto, o advogado criminalista diz que há a possibilidade de Fábio enfrentar um novo julgamento por evasão, outro crime, que poderá "imputar mais até dois anos de pena" total.

Qual a história desta fuga?

Fábio era um dos cinco prisioneiros que fugiram de Vale de Judeus, a 7 de setembro, fuga essa que levou mesmo à demissão do diretor-geral de Reinserção e Serviços Prisionais, Rui Abrunhosa Gonçalves.

Os restantes foragidos são Fernando Ribeiro Ferreira, um cidadão da Geórgia, Shergili Farjiani, um argentino, Rodolf José Lohrmann, e um do Reino Unido, Mark Cameron Roscaleer, com idades entre os 33 e os 61 anos.

Até ao momento não há qualquer informação sobre o paradeiros dos restantes quatro pesos que fugira desta prisão de alta segurança.