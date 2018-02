Um homem foi morto e um adulto e uma criança ficaram feridos durante uma operação policial no Estado brasileiro do Rio de Janeiro, onde desde a semana passada a segurança pública passou para as mãos do Exército.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos feridos, mas a imprensa local relatou que o confronto deu-se durante uma operação da polícia por volta das 16:20 (19:20 Lisboa) no bairro do Imbariê, em Duque de Caxias, cidade que fica na região metropolitana do Rio de Janeiro. Agentes de segurança e narcotraficantes trocaram tiros e o homem morto na operação foi baleado enquanto tentava resistir à intervenção da polícia militar. O portal de notícias brasileiro G1 informou que moradores da região atearam fogo a um autocarro e em pneus, como represália pela ação policial. O Rio de Janeiro vive uma intervenção federal na área de segurança pública desde a última sexta-feira, quando o Presidente Michel Temer assinou um decreto que passou a segurança pública do Estado para as mãos do Exército. Desde o final dos Jogos Olímpicos de 2016, o Rio de Janeiro tem sofrido com o recrudescimento da violência, um problema que foi agravado por uma crise económica que fez com que o governo local tivesse dificuldade para manter equipamentos de segurança e pagar os salários dos agentes das policias.