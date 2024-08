A derrocada aconteceu na Levada da Água de Alto, no Faial, no concelho de Santana, e provocou pelo menos um morto, refere o Jornal da Madeira.

Segundo a RTP Madeira, a vítima é uma turista espanhola, de 21 anos.

Em declarações aos meios de comunicação, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Santana referiu ainda que outros dois turistas espanhóis ficaram feridos, apresentando pequenas escoriações. Os feridos ligeiros deverão ser os pais da vítima mortal.

Os três espanhóis estavam a terminar um trilho, com a duração de cerca de 10 minutos, quando o incidente aconteceu junto a uma cascata de água.

Este percurso, que não é recomendado pelas autoridades devido aos perigos que apresenta, é de uso quase exclusivo dos levadeiros da ilha.

No entanto, em declarações à RTP 3, cerca das 14h20, o presidente da autarquia, Márcio Dinarte Fernandes, referia que a zona: “É uma levada com algum interesse turístico e nós acreditamos que a probabilidade de [as vítimas] serem turistas é bastante grande, devido a ser uma levada que é muito percorrida por turistas”, explicava o autarca.

O alerta foi dado por volta das 13h05, tendo sido mobilizados os Bombeiros Voluntários de Santana e os Bombeiros Municipais de Machico para o local, uma área que não foi afetada pelo incêndio que lavra na Madeira há dez dias.

Ao todo estiveram no local 17 operacionais das duas corporações, apoiados por 7 veículos, a Proteção Civil e ainda dois elementos da Esquadra de Machico.

