A vítima mortal era era um empreiteiro norte-americano. Os homens feridos são cinco soldados e um outro empreiteiro, adiantou o Pentágono, em comunicado.

Os serviços de informação dos Estados Unidos acreditam que o drone que atacou a base, localizada perto de Hasakah, era "de origem iraniana", pode ler-se na mesma nota.

Num outro comunicado, divulgado no final da noite de quinta-feira, o secretário da Defesa norte-americano, Lloyd Austin, disse que as forças do Comando Central dos Estados Unidos retaliaram com "ataques aéreos de precisão" contra instalações no leste da Síria, utilizadas por grupos filiados à Guarda Revolucionária Iraniana.