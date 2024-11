Segundo uma nota da PSP, a campanha está inserida no Plano Nacional de Fiscalização e terá início na terça-feira com “ações de sensibilização” da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) e operações de fiscalização, que juntam também a GNR, “com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário”.

O objetivo é “contribuir para a diminuição do risco de ocorrência de acidentes e para a adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores no que respeita à condução sob a influência do álcool”, refere a PSP.

“Em Portugal, em 2023, um em cada quatro condutores mortos em acidentes de viação apresentava uma taxa de álcool no sangue igual ou superior” aos limites legais e, entre estes, 73% tinham uma taxa superior a 1,2 gramas por litro de sangue.

“Vários estudos científicos demonstram que conduzir sob a influência do álcool causa várias perturbações, designadamente ao nível cognitivo e do processamento de informação, bem como alterações na capacidade de reagir aos imprevistos e descoordenação motora”, recorda a PSP.

As operações de fiscalização, em simultâneo com ações de sensibilização, vão decorrer em Leiria (5 de novembro), Figueira da Foz (6), Mamodeiro/Aveiro (7), Porto (8) e Setúbal (11).

Esta é a 11.ª campanha das planeadas no Plano Nacional de Fiscalização para este ano, “ações realizadas anualmente pela PSP, a ANSR e a GNR, desde 2020, com temáticas definidas com base nas recomendações europeias estabelecidas para cada um dos anos”.

Em 2023, o plano “consagrou como prioritários os temas velocidade, álcool, acessórios de segurança e telemóvel”, acrescentando para este ano “um novo capítulo sobre a fiscalização dos veículos de duas rodas a motor”, refere ainda a PSP.