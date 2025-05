Supermercados e lojas alimentares no Reino Unido estão a assistir a um aumento significativo no número de pensionistas apanhados a furtar bens essenciais, um fenómeno atribuído ao agravamento do custo de vida no país, conta o The Guardian.

A Kingdom Services Group, empresa responsável pela segurança de centenas de estabelecimentos comerciais em todo o território britânico, refere que, atualmente, está a lidar com "um tipo diferente de ladrão": pessoas que não conseguem pagar a comida.

Assim, estão a ser apanhados indivíduos com mais de 50 anos que, em desespero, furtam artigos básicos como frascos de café. Segundo a empresa, cerca de 5% dos casos semanais de furto identificados pelo seu pessoal envolvem pensionistas — uma realidade inédita na sua experiência de mais de três décadas na área da segurança.

"Para nós, nos últimos 12 meses, tivemos um nível diferente de criminalidade. Estamos a vivenciar algo diferente – aposentados, pessoas que normalmente não furtam em lojas", disse John Nussbaum, diretor de serviços para o retalho na Kingdom Services. "Tivemos casos de mães apanhadas a roubar em lojas quando estavam com os filhos".

"Nunca vimos isto antes, e eu trabalho com segurança há 30 anos. Há dez anos, cinco anos, não víamos este tipo de roubo. Atribuímos o que se passa ao custo de vida. As pessoas não podem gastar 10 libras, 20 libras em comida. É desespero".

A situação é agravada por alterações legislativas introduzidas em 2014, que desincentivam a punição penal de pequenos furtos — nomeadamente quando os bens roubados têm um valor inferior a 200 libras. Esta lei tornou os estabelecimentos alvos mais vulneráveis, especialmente os que reduziram o número de funcionários e apostaram em caixas de pagamento automático para cortar custos.

Perante este cenário, os retalhistas têm investido em tecnologia de segurança, como câmaras com inteligência artificial e sistemas de reconhecimento facial.

A violência associada ao furto em lojas está também a atingir novos níveis, com casos diários de agressões a funcionários.