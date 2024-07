Muitos países têm uma criatura que se diz existir mas que nunca é vista, como dragões, yetis ou até o monstro de Loch Ness. A Austrália não é exceção e tem um urso baseado em histórias tradicionais, o Drop Bear, conta a CNN Internacional.

Por isso, a criatura é sempre apresentada a quem visita o país. Assim, se um turista está prestes a dirigir-se para o mato, há sempre um australiano que o avisa para ter cuidado com o Drop Bear. Quando perguntam o que é, são informados de que se trata de uma criatura feroz, com garras, que cai inesperadamente das árvores.

“Os ursos caem das árvores, nervosos”, diz Ian Coate, autor e fundador do site Web Mythic Australia. “A reação é tão bonita que apela ao sentido de humor australiano”.

Mas alguns australianos levaram o embuste do animal falso a outro nível: o Museu da Austrália criou uma página de informação falsa no seu site, que alerta para os perigos destes animais fictícios.

"Do tamanho de um leopardo ou de um cão muito grande, com pelo laranja grosso e alguns padrões manchados mais escuros (como visto na maioria dos coalas). A criatura é descrita como um animal fortemente construído com antebraços poderosos para escalar e segurar a presa. Não tem caninos, usando pré-molares largos e poderosos como ferramentas de mordida", lê-se no site.

Para prevenir ataques que nunca vão acontecer, fica o alerta de como aconteceriam. “Uma vez que a presa está à vista, o Drop Bear cai até oito metros para saltar sobre a vítima desprevenida. O impacto inicial muitas vezes atordoa a presa, permitindo que ela seja mordida no pescoço e rapidamente subjugada”.

"Se a presa for pequena o suficiente, os Drop Bears vão arrastá-la de volta para cima da árvore para se alimentar sem serem incomodados por outros predadores", é ainda descrito.

E ainda são referidas técnicas para afastar estes animais: "existem alguns remédios populares sugeridos que supostamente agem como repelentes para Drop Bears, incluindo garfos no cabelo ou Vegemite [pasta para barrar no pão] ou pasta de dente espalhada atrás das orelhas. Não há evidências que sugiram que tais repelentes funcionem".

O mito tem sido tão propagado que até algumas celebridades australianas estão a entrar na brincadeira. Quando a CNN Travel pediu à estrela de cinema australiana Chris Hemsworth um conselho para evitar ursos em 2018, a resposta não tardou: “Tragam um guarda-chuva”.

De acordo com a Biblioteca Nacional da Austrália, a primeira aparição deste urso num jornal australiano aconteceu no “The Canberra Times”, em 1982. Contudo, há quem se lembre de referências a este animal nos anos 60 e 70. Seja como for, o melhor é mesmo ter cuidado com eles, não vá caírem mesmo das árvores.