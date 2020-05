Não é a primeira vez que o homem vai ao espaço nem estamos no pico da Guerra Fria, mas o cariz único deste lançamento espacial está a levar muitos por todo o mundo a colocar os olhos no céu para ver .

Os astronautas Bob Behnken e Doug Hurley, que estão de quarentena devido à covid-19 há duas semanas, estão a bordo da nova cápsula Crew Dragon, lançada pela SpaceX, uma ‘start-up’ fundada em 2002 por Elon Musk, criador dos carros elétricos da Tesla, numa operação conjunta com a NASA, a agência espacial norte-americana.

Se tudo correr como previsto, o foguetão deverá deixar o chão às 21h33 de Portugal (16:33 em Cabo Canaveral). No entanto, o dia tem sido marcado pelo mau tempo, Chuvas, trovões e relâmpagos têm afetado o Centro Espacial Kennedy desde a manhã e o Centro Nacional de Furacões anunciou a formação de uma tempestade tropical na Carolina do Sul, mais a norte.

Estas condições climática podem representar um risco para os astronautas, em caso de necessidade de aterragem de emergência no Atlântico após a decolagem, sendo que também aqui nesta zona têm de estar reunidas condições climáticas mínimas.

Segundo o The New York Times, apesar de tanto a SpaceX como a NASA terem dito estarem a postos para o lançamento, ainda é possível que seja adiado. Se tal acontecer, o lançamento poderá ocorrer no sábado às 15:22 (horas locais, 20:22 em Lisboa) ou domingo às 15:00 (20:00 em Lisboa).

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o vice-presidente Mike Pence anunciaram a sua presença no Cabo Canaveral para o lançamento e já se encontram no local. Espera-se que milhares de pessoas assistam nas praias próximas, apesar do centro de visitantes estar fechado devido à pandemia de covid-19.

A Space Exploration Technologies Corp., fundada com a determinação de mudar as regras do jogo da indústria aeroespacial, conquistou aos poucos a confiança da maior agência espacial do mundo.

A SpaceX tornou-se em 2012 a primeira empresa privada a acoplar uma cápsula de carga à ISS. Dois anos depois, a Nasa pediu que a empresa adaptasse a cápsula Crew Dragon para poder transportar astronautas. "A SpaceX não estaria aqui sem a Nasa", disse Musk no ano passado, após um teste geral da viagem à ISS sem tripulação.

A agência espacial pagou mais de 3 mil milhões de dólares à SpaceX para projetar, construir, testar e operar a sua cápsula e fazer seis viagens espaciais de ida e volta.

O desenvolvimento enfrentou atrasos, explosões, problemas de paraquedas, mas a SpaceX venceu a gigante Boeing. Esta última também recebeu um pagamento da NASA para construir uma cápsula, a Starliner, que ainda não está pronta.

Decidido durante as presidências de George W. Bush (envio de carga) e Barack Obama (envio de astronautas), o investimento é considerado frutífero em comparação com os milhares de milhões de dólares gastos nos sistemas anteriores desenvolvidos pela NASA.

"Alguns afirmaram que é inviável, ou imprudente, trabalhar com o setor privado desta maneira. Não concordo", disse Obama em 2010. A decisão do ex-presidente enfrentou a hostilidade do Congresso e da NASA.

Dez anos depois, seu sucessor, o presidente Donald Trump, compareceu ao Centro Kennedy para o lançamento. O republicano tenta reafirmar o domínio americano do espaço e ordenou o retorno à Lua em 2024.

A Crew Dragon é uma cápsula como a Apollo, mas do século XXI. As telas sensíveis ao toque substituíram os botões e joysticks. O interior é dominado pelo branco com uma iluminação mais subtil, sem qualquer relação com os vaivem espaciais que foram usados entre 1981 e 2011.

A cápsula deve chegar à ISS, situada a 400 quilómetros sobre o nível do mar, na quinta-feira e provavelmente permanecerá acoplada até agosto.

O objetivo é que a NASA possa enviar os seus astronautas para a Estação Espacial Internacional em voos comerciais dos Estados Unidos e não da Rússia, como acontece desde o final do programa de espacial Atlantis, em 2011.