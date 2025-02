Uma equipa internacional da Swansea University criou um betume auto-reparador que conserta rachas na estrada quando se formam, fundindo o asfalto novamente, conta o The Guardian. Em testes de laboratório, pedaços do material consertaram pequenas fraturas numa hora após aparecerem pela primeira vez.

Em causa está um acrescento de plantas porosas embebidos em óleos reciclados à tradicional utilização do betume nas estradas. Quando a superfície da estrada é comprimida pelo trânsito, os esporos são espremido e libertam o óleo em quaisquer rachas próximas. Os óleos amolecem o betume o suficiente para que este flua e sele os buracos.

Os investigadores utilizaram inteligência artificial para modelar o movimento de moléculas orgânicas no betume e simular o comportamento do material auto-regenerador.

E o material descoberto pode estar em breve nas estradas do Reino Unido. A National Highways, agência governamental encarregada de operar, manter e melhorar as rodovias e principais estradas da Inglaterra, afirmou que materiais rodoviários inteligentes que se auto-reparam estão entre as tecnologias nas quais está a investir.

“Desde a previsão de onde a manutenção é necessária na rede rodoviária da vida real até à autorreparação de superfícies rodoviárias, a National Highways está comprometida em usar a tecnologia para tornar as nossas rodovias e estradas principais mais seguras e ecológicas para o futuro”, disse um porta-voz citado pelo jornal britânico.

“Esta investigação significa que melhorias e manutenções serão entregues mais rapidamente, com menos interrupções, e os utilizadores das estradas terão uma experiência de viagem de ponta a ponta muito melhor, com economia de tempo e custo de viagem", foi ainda adiantado.