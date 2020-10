O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já expressou solidariedade para com França. Presidente diz que liberdade e democracia são também vítimas destes atentados. Salientou ainda os valores da tolerância.

O primeiro-ministro português manifestou-se hoje solidário com a França, depois do ataque que provocou três mortos e vários feridos no centro de Nice, considerando que este ato reforça a determinação numa Europa unida contra o ódio.

"Estamos solidários com a França. O terrível ataque na Catedral de Nice reforça a nossa determinação em manter a Europa unida contra o ódio, na defesa da liberdade e da tolerância", escreveu António Costa na sua conta pessoal na rede social Twitter.

O Governo português manifestou também “profunda consternação” pelo ataque em Nice, reiterando a sua “condenação veemente” da violência e compromisso na luta contra extremismos.

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros escreve: “O Governo português reitera a sua condenação veemente de todas as formas de violência e reitera o seu compromisso com o combate ao extremismo, ao racismo, ao ódio e à intolerância em geral”, declara.

Evocando a “amizade fraterna que une os dois povos”, o Governo expressa ainda “as suas mais sentidas condolências às famílias das vítimas” e “reafirma a sua solidariedade para com o Governo de França”.

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, enviou hoje também ao seu homólogo francês uma mensagem a condenar o "ataque bárbaro" perpetrado junto à catedral de Nice e a expressar a solidariedade do parlamento português.

Numa mensagem dirigida ao presidente da Assembleia Nacional Francesa, Richard Ferrand, Ferro Rodrigues escreveu que "o bárbaro ataque" desta manhã em Nice, "causando vários mortos e um expressivo número de feridos, merece condenação absoluta".

"Este ataque vem pôr à prova os nossos valores e o nosso modelo de sociedade. A ameaça e a intimidação violentas não nos devem afastar do que é verdadeiramente essencial: O respeito pelos direitos fundamentais e pela liberdade", escreveu também o presidente da Assembleia da República.

Na sua mensagem, Ferro Rodrigues recorda a sua passagem por Paris, durante seis anos, em que foi o representante permanente de Portugal junto da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), considerando depois que a França "é sinónimo de liberdade e de tolerância".

"Em meu nome e em nome do Parlamento Português, transmito ao presidente da Assembleia Nacional Francesa e, de modo muito particular, às famílias enlutadas, sinceras condolências e a expressão da mais profunda solidariedade", acrescentou Ferro Rodrigues.

Turquia condena "ataque selvagem"

A Turquia condenou hoje "veementemente" o ataque "selvagem" à facada que causou pelo menos três mortos em Nice, no sudeste de França, pondo de lado as tensões entre Ancara e Paris para exprimir a sua “solidariedade”.

"Condenamos veementemente o ataque que foi cometido hoje no interior da igreja de Notre-Dame de Nice (…) e apresentamos as nossas condolências aos familiares das vítimas", indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros turco num comunicado.

"É claro que os que cometeram um ataque tão selvagem num local de culto sagrado não podem inspirar-se em qualquer valor religioso, humano ou moral", adiantou, exprimindo a sua "solidariedade com o povo francês face ao terrorismo e à violência".