Uma conversa sobre política, economia, sobre as empresas e lay-offs, Trump e Bolsonaro, as minudências de Graça Freitas, números e cálculos matemáticos, as boas e más notícias, as medidas pensadas local e globalmente para fazer face à Covid-19 e dos prognósticos de quando é que vamos sair daqui. E, acima de tudo, como.

Acompanhados de copo na mão, de vinho, cerveja, gins, falamos do que cozinhamos, do que estamos a beber e do tinto, ou branco, que recomendamos. Do peixe encomendado e da sugestão do homem do talho que acabará na frigideira ou no fogão.

Entre um copo e outro, mostramos e falamos sobre a barba que cresce dia para dia, sem aparo, ou o cabelo que foi cortado, em casa. Partilhamos as maravilhas do aspirador comprado, não uma aspiração qualquer, mas sim daqueles, robots, que limpam a totalidade do pó nos cantos num estalar de dedos.

Fala-se e escreve-se sobre música. Sobre livros que já lemos ou vamos começar a ler, de filmes que queremos ver ou séries que não podem deixar de ser vistas.