A votação foi nominal, um a um, por ordem alfabética, e os 230 deputados foram sendo chamados, por longos 30 minutos a dizer “sim” ou “não” pelo presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, que elogiou “a elevação” com que decorreu o debate nessa tarde e que deixou os corredores muito vazios.

A meio da votação, que em alguns momentos decorreu num silêncio pouco habitual na sala de sessões de São Bento, as contas dos ficheiros Excel de assessores, políticos e jornalistas mostravam algum equilíbrio, mas nos minutos finais já se antecipava o resultado: o “chumbo”.

Quando Ferro anunciou o resultado, à direita do hemiciclo, onde se sentam PSD e CDS, ouviram-se palmas. Alguns deputados destas duas bancadas aplaudiram de pé. Houve uma alegria no ar.

À esquerda, os deputados socialistas e bloquistas - o PCP votou contra e não se manifestou – ficaram sentados nas suas cadeiras e em silêncio. Havia semblantes carregados, em especial entre os que mais defenderam a lei, como Isabel Moreira e Maria Antónia Almeida Santos (PS) ou José Manuel Pureza (BE). Os dois partidos prometiam voltar ao tema após as legislativas seguintes, em 2019. O PAN também.

Dos quatro projetos a votos, do BE, PAN, PS e PEV, foi o dos socialistas que teve a votação mais equilibrada: 100 votos a favor e 105 contra. A liberdade de voto nos dois maiores partidos, PS e PSD, baralhou as contas.

No momento de votar, BE, PAN (então só com um deputado), PEV e a maioria dos deputados do PS não foram suficientes para aprovar os projetos na generalidade, face a uma maioria que juntou grande parte dos parlamentares do PSD, o CDS, o PCP e dois deputados dos socialistas.

Era o final de uma tarde de debate que começou pouco depois das 15:00 em que se esgrimiram argumentos do alto da tribuna e nas perguntas e respostas a partir das bancadas, com alguma tensão pelo meio, mas sem incidentes.

O primeiro partido a apresentar o seu projeto, o PAN, argumentou que se trata de descriminalizar “um ato de pura bondade”, ajudando alguém a antecipar a sua morte.