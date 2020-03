Os supermercados tiveram um pico de actividade nestas semanas superior ao que acontece no verão e no Natal mas adaptaram-se às novas rotinas do estado de emergência. Uma viagem aos centros de abastecimento da Jerónimo Martins e da Sonae.

"Em momento algum deixámos de fazer face àquilo que é a nossa responsabilidade", afirma Luiz Cruz, diretor de operações logísticas da Sonae. Isto apesar de um aumento de 20% nas encomendas, que em alguns casos foi até superior, na ordem dos 30%. Além de garantirem o abastecimento, as cadeias de distribuição tiveram de reorganizar procedimentos de forma a garantir a segurança dos trabalhadores. A medição diária da temperatura corporal, por exemplo, passou a ser uma das medidas implementadas, bem como áreas de isolamento, desinfetante disponível e equipas que trocam entre si a cada 15 dias. Para quem tinha medo que pudessem faltar bens essenciais, a mensagem é reforçadamente uma: "as coisas vão continuar a rolar".