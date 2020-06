O encontro de alto nível realiza-se dias depois de o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, ter alertado os Estados-membros da União Europeia para os riscos da dependência da China, que, de acordo com o Washington, é uma ameaça para as democracias ocidentais.

A administração norte-americana, liderada por Donald Trump, há vários meses que critica os Estados-membros da União Europeia, acusando-os de fraqueza diante da China, por receio de perderem o acesso ao vasto mercado chinês.

O encontro de hoje entre os dirigentes de Bruxelas e Pequim é distinto da cimeira com a China que a presidência alemã do Conselho da UE, no segundo semestre do ano, tinha previsto celebrar em setembro, em Leipzig, e que a chanceler Angela Merkel decidiu no início deste mês adiar, também devido à pandemia de covid-19, para data a definir.