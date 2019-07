Já na Nigéria foi implementada uma Consulta Regional da Indústria de Saneamento para incentivar “a colaboração transfronteiriça com o Gana e a Costa do Marfim e identificar formas de melhorar a disponibilidade de casas de banho e serviços de saneamento, a preços acessíveis para as famílias”.

Segundo a diretora da divisão de abastecimento da UNICEF, Etleva Kadili, o apoio dos governos, empresas, doadores e parceiros no terreno tem sido fundamental para “permitir alcançar milhões de crianças o mais rápido possível”.

“No entanto, as necessidades continuam a ser imensas. O financiamento sustentável e de longo prazo deve continuar a ser uma prioridade para conseguir dar resposta às necessidades das crianças em situações cada vez mais complexas”, reforçou.

A UNICEF está presente em 190 países onde trabalha na defesa dos diretos de crianças desfavorecidas.