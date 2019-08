A bastonária da OE, Ana Rita Cavaco, denunciou hoje que nos últimos dias a urgência do hospital de Beja esteve a funcionar com um enfermeiro para cada 20 doentes críticos, quando quatro doentes é o recomendado.

Numa nota escrita em resposta a questões da agência Lusa, a ULSBA esclarece que “não teve conhecimento de qualquer visita institucional por parte da Ordem dos Enfermeiros no passado fim de semana” e que “a situação referida de um enfermeiro para cada 20 doentes críticos em serviço de observação não corresponde à verdade”.

A instituição garante que no período entre as 00:00 e as 08:00 estiveram oito enfermeiros em serviço para 25 doentes admitidos (19 na Urgência Geral e seis na Urgência Pediátrica) com cinco adultos e duas 2 crianças ou jovens no Serviço de Observação, que no turno das 08:00 às 16:00 estiveram 11 enfermeiros em serviço para 65 doentes admitidos (54 na Urgência Geral e 11 na Urgência Pediátrica), com quatro adultos e uma criança ou jovem no Serviço de Observação e que no turno entre as 16:00 e as 00:00 estiveram 11 enfermeiros em serviço para 51 doentes admitidos (29 na Urgência Geral e 22 na Urgência Pediátrica), com cinco adultos no Serviço de Observação.