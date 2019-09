De acordo com o relatório da ERS relativo ao primeiro semestre do ano, hoje divulgado, o regulador recebeu 39.540 reclamações, das quais 23.792 referentes às unidades privadas, públicas e do setor social com mais processos.

Nos dados das unidades de saúde com mais processos recebidos pela ERS estão 15.186 reclamações relativas ao setor público (12.382 relativas a unidades com internamento e 2.804 a unidades sem internamento), 7.563 reclamações relativas ao setor privado e 343 ao setor social.

O documento indica que globalmente a ERS recebeu um total de 46.056 processos no primeiro semestre, dos quais 39.540 reclamações, 5.819 elogios, 511 sugestões e 186 processos mistos (que englobam mais do que uma tipologia).

Durante o 1.º semestre de 2019 a ERS recebeu processos relativos a estabelecimentos sob a responsabilidade de 823 entidades.

Da lista das 30 entidades de cuidados de saúde com maior número de processos submetidos à ERS fazem parte quatro parcerias público-privadas (Braga, Loures, Cascais e Vila Franca de Xira), com um total de 3.944 processos, e sete hospitais privados. As restantes unidades são do setor público.

As entidades do setor público com mais processos submetidos à ERS juntam um total de 17.627 (14.686 referentes a unidades com internamento e 2.941 a unidades sem internamento), as do setor privado apresentam 9.099 processos e as do setor social 423 processos.