O anúncio foi feito pelo coordenador do Ensino de Língua e Cultura portuguesa na Venezuela, Rainer Sousa, no Centro Português de Caracas, onde decorreu o I Encontro de Estudantes do 1.º Diplomado do Curso de Português como Língua Estrangeira, da Venezuela.

"Já estão a decorrer as pré-inscrições, para começar em setembro (na segunda semana) e (além de venezuelanos) há outro grupo de interessados, nomeadamente pessoas da Colômbia, Chile, Peru e Argentina, que já pediram também para fazer o diplomado", acrescentou.

Em declarações à agência Lusa, o coordenador do ensino, explicou que o diplomado, que forma professores de português à distância "é uma boa oportunidade para avançar".

"Não podemos ter bons alunos de português se não tivermos melhores e mais professores de língua portuguesa", frisou.