Em comunicado, a universidade, situada na cidade de Shenzhen, alega que não tinha conhecimento desta experiência e que He Jiankui estava de licença desde fevereiro.

Segundo a instituição, a experiência, cujos resultados não foram avaliados por pares nem publicados em revistas científicas, constitui uma "grave violação da ética e dos padrões académicos".

Num vídeo publicado no YouTube, o professor e investigador He Jiankui refere que a modificação genética feita em duas gémeas, no estado embrionário, visou torná-las resistentes a uma infeção futura do VIH/Sida.

O cientista usou a técnica de edição genética CRISPR/Cas9 para alterar embriões durante os tratamentos de fertilidade de sete casais, processo que resultou numa gravidez até agora.