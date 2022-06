Este artigo é sobre Portalegre . Veja mais na secção Local

As urgências de Obstetrícia do hospital de Portalegre vão estar encerradas entre as 05:00 de quarta-feira e as 08h00 de sexta-feira, disse hoje à agência Lusa fonte da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA).

PEDRO SOARES BOTELHO / MADREMEDIA