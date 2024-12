Em comunicado, a ULSBA atualizou hoje a informação enviada no sábado sobre constrangimentos para os próximos dias, em que já estava previsto o fecho, entre as 8h00 de terça-feira e as 8h00 de quarta-feira, do Serviço de Urgência Pediátrica e Bloco de Partos do hospital de Beja.

Esse encerramento mantém-se, “devendo os doentes em idade pediátrica ser orientados para outras unidades (incluindo politraumatizados)”, disse hoje a unidade local de saúde (ULS).

Além disso, acrescentou, também o Serviço de Urgência Obstétrica/Ginecológica do mesmo hospital vai estar encerrado, entre as 08:00 de terça-feira e as 16:00 de quarta-feira.

Já o Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica de Adultos, nos primeiros dias do novo ano, “apenas receberá doentes referenciados”, ou seja, encaminhados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Esta medida vai vigorar nas noites desta quarta-feira até ao próximo sábado, entre as 20h00 e as 8h00, e das 8h00 do dia 5 de janeiro até às 8h00 do dia 6, precisou.

De acordo com a ULSBA, estes constrangimentos, sobre os quais foi “devidamente informada a direção executiva” do Serviço Nacional de Saúde, devem-se ao facto de não ter sido “possível completar as escalas médicas” naquela unidade hospitalar.

No comunicado de sábado, a ULSBA apelou aos utentes para contactarem a linha de apoio do SNS24 (808 242424) ou 112 (em caso de urgência), antes de recorrerem às urgências hospitalares, para garantir uma correta orientação “de acordo com o grau de gravidade da situação”.