Um agricultor e ativista animal, Armin Capaul, não se conformou com o facto de apenas 10% das vacas na Suíça terem chifres, apesar de essa ser a imagem de marca do país, aparecendo nos postais ilustrados, nas embalagens de chocolate, nos emblemas de diversas organizações.

Capaul pôs os pés ao caminho e conseguiu, em 18 meses, reunir as cem mil assinaturas (119.626, mais precisamente) necessárias para levar a referendo nacional, no próximo domingo, uma proposta para que sejam dados subsídios a agricultores que produzam e alimentem vacas com cornos.

“Eu falo com as minhas vacas no estábulo”, confessou Armin Capaul, acrescentando que elas lhe perguntaram se poderia fazer alguma coisa para as ajudar a manter os seus cornos, ao que ele lhes terá respondido que elas estavam certas e “que alguém deveria fazer alguma coisa”.

Depois desta “conversa”, o agricultor e ativista, conhecido em Perrefite (no vale de Moutier, na região de Jura) como o “punk das vacas”, tentou encontrar apoio para a causa no Departamento Federal de Agricultura.