O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, está a coordenar a campanha nacional para a vacinação de todos os médicos e deslocou-se hoje a Coimbra, onde serão imunizados mais de 600 colegas durante o fim de semana.

"Neste momento, já vacinámos mais de 3.004 médicos, através desta coordenação feita pela Ordem em conjunto com as estruturas militares", bem como com centros universitários, começou por dizer Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, em declarações aos jornalistas no local.

"Hoje estamos na fase final da primeira fase, estamos a vacinar hoje mesmo os médicos com mais de 65 anos com a vacina da Pfizer, tal como tinha sido programado, e amanhã vacinaremos os médicos que têm menos de 65 anos com a vacina de Oxford, também conhecida por vacina AstraZeneca", afirmou.

O bastonário referiu ainda que a vacinação de quase 240 médicos teve de ser adiada "por terem tido a doença covid". "É uma matéria complexa que está em discussão neste momento com a Direção-Geral de Saúde, para tentarmos resolver esse problema", adiantou.

"Na opinião da Ordem dos Médicos, obviamente que os médicos que tiveram covid também devem ser vacinados, pelo menos devem fazer uma dose", disse. "Mas como as normas ainda não mudaram, neste momento não estamos a vacinar os médicos que tiveram doença covid-19", explicou Miguel Guimarães. Assim, "há um conjunto de médicos que terá de ser vacinado na segunda fase".

O bastonário frisou também que existe "um grande número de suplentes que não estavam contemplados na lista inicial porque não se inscreveram antecipadamente — porque não viram as cartas, os email que a Ordem dos Médicos enviou — e que ficarão para uma segunda fase, de acordo com as regras que estiverem determinadas".

Miguel Guimarães deixou ainda um agradecimento aos centros de vacinação que colaboram com a Ordem, pela "organização exemplar", e ao coordenador da task-force da vacinação, vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, "pela visão que tem tido nesta matéria, daquilo que é um plano vacinação" e por "ter confiando na Ordem dos Médicos para levar este processo para a frente", de forma a "vacinar os médicos que estavam fora do sistema".