Num momento em que não há consenso entre especialistas perante a relação risco-benefício da vacina contra a covid-19 na faixa etária dos 12 aos 17 anos – com alguns a assinalar a pouca gravidade da doença entre os mais novos e outros a salientar o risco de deixar espaço para a eventual propagação de novas variantes –, torna-se essencial que a comunicação por parte das autoridades responsáveis seja o mais clara possível. Devem os jovens dos 12 aos 17 anos ser ou não vacinados? A resposta, para já, parece ser “nim” e a dúvida persiste.

Na sexta-feira, a DGS definiu as regras para esta faixa etária e recomendou a administração prioritária de vacinas contra a covid-19 apenas para crianças entre os 12 e os 15 anos com comorbilidades, salvaguardando, porém, que só emitirá “recomendações sobre vacinação universal de adolescentes com 12-15 anos logo que estejam disponíveis dados adicionais sobre a vacinação destas faixas etárias”. Assim, a vacinação universal continua, para já, a ser apenas recomendada a partir dos 16 anos. A confusão surge, porém, quando a DGS recomenda que seja dada a “possibilidade de acesso à vacinação, a qualquer adolescente com 12-15 anos, por indicação médica e de acordo com a calendarização com a campanha de vacinação”.

O presidente da República, que se encontra em visita ao Brasil, no sábado, salientou que as autoridades de saúde não proibiram a vacinação contra a covid-19 para crianças saudáveis, considerando que “esse espaço continua aberto à livre escolha dos pais”.

A DGS emitiu então um esclarecimento, reiterando que a vacinação de crianças com idades entre 12 e 15 anos sem doenças tem de ter prescrição médica, pelo que dependerá será sempre dos médicos, sendo que a decisão dos pais não será, por isso, suficiente.

No domingo, Marcelo Rebelo de Sousa esclareceu ser “fundamental que haja da parte dos pais uma iniciativa”, mas também o “acolhimento pelas autoridades de saúde, naturalmente através da intervenção do médico”.

Assim, a resposta parece ficar sob exclusiva responsabilidade dos médicos, o que numa altura em que alguns se dividem sobre a vacinação destas faixas etárias pode não ser uma solução.

O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, considera que há falta de clareza e que esta decisão cria “desigualdades brutais” entre as crianças e famílias que podem ir ao médico e ter acesso a uma prescrição para poderem ser vacinadas e as que não têm, além de contribuir para a entropia no processo de vacinação.

Miguel Guimarães relatou ainda que a situação já gerou várias queixas à Ordem por parte de centros de saúde, que dizem que há muitos pais a contactar para saber o que têm de fazer para vacinar os filhos entre os 12 e os 15 anos “e os médicos não sabem bem o que hão de fazer”.

“O processo tem de ser gerido de forma universal e ágil, como é aliás essencial no combate a uma pandemia”, defende o bastonário, apelando a “uma rápida revisão desta norma”, no sentido de ser esclarecida e “reforçar a confiança na evidência científica e na ampla experiência já existente, protegendo os mais jovens da ameaça física, psicológica e social que este vírus tem representado para a vida de todos”.

Assim, sendo que, em geral, a vacina ainda não contempla os jovens abaixo dos 16 anos, estes terão de continuar a apresentar testes negativos para acesso a restaurantes e espetáculos, por exemplo. Por cá, no entanto, nem todos os cenários são iguais, uma vez que mais de 1.200 adolescentes residentes na Madeira com idades entre os 12 e os 17 anos foram vacinados no último sábado contra a covid-19 no primeiro ‘open day’ promovido para esta faixa etária.

Lá fora, os Estados Unidos da América, Israel, Reino Unido, França, Alemanha, Suécia, Finlândia, Espanha, Itália, Áustria, Bélgica e Suíça, entre outros países, já avançaram com o processo de vacinação desta faixa etária. A distinção está apenas entre aqueles que decidiram vacinar de forma universal todo esse grupo etário – por exemplo, EUA, Itália, França e Áustria – e aqueles que só vacinam menores entre 12 e 15 anos que tenham comorbilidades de risco associadas à covid-19 – como o Reino Unido, Alemanha, Suécia e Finlândia.

Para já, caberá aos adultos vacinarem-se e manterem os cuidados necessários, apesar do "relaxamento" no confinamento, para não comprometer o avanço para a fase seguinte do plano de desconfinamento e o controlo "possível" da pandemia.