A onda de calor "excecional" que afeta a França e, em particular, o sudeste do país, levou ao fecho de cerca de quatro mil escolas, uma vez que podiam não estar garantidas as condições de segurança, segundo o primeiro-ministro francês, Édouard Philippe.

Pela primeira vez, a França ultrapassou hoje a barreira dos 45ºC, com a comuna de Villevieille, no departamento de Gard (sul), a registar 45,1ºC.

"A França junta-se ao clube dos países europeus que têm o seu recorde nacional pelo menos igual a 45ºC (Bulgária, Portugal, Itália, Espanha, Grécia, Macedónia do Norte)", escreveu o meteorologista francês François Jobard, da Météo-France, na rede social Twitter.

Na quinta-feira, o serviço meteorológico francês ativou pela primeira vez o alerta de calor extremo, com quatro departamentos no sul colocados no nível vermelho de vigilância devido às previsões de temperaturas de 42 a 45 graus nos próximos dias.

O resto do país permanece em alerta laranja e as previsões mostram que esta onda de calor só vai abrandar a partir de domingo.

Uma porta-voz da Organização Meteorológica Mundial (OMM) alertou hoje que as elevadas temperaturas noturnas não permitem que o corpo humano e os seres vivos recuperem.

"A noite é importante porque é quando o corpo recupera, assim como os animais e plantas, mas com temperaturas mínimas de 25 graus que estamos a observar em alguns lugares não é possível. São más notícias", afirmou a porta-voz da OMM.

A Europa está a ser afetada por uma onda de calor, com temperaturas de cerca de 40 graus centígrados na maior parte dos países, com exceção de Portugal, levando as autoridades a lançar alertas à população.

A vaga de calor tem origem no deserto do Saara e estará associado ao aquecimento global e a gases com efeito de estufa, segundo cientistas consultados pela agência de notícias francesa AFP.