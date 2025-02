A hora oficial de abertura das portas do estádio ao público está prevista para as 18h00, no entanto, a PSP iniciará a sua ação durante a manhã, incidindo no âmbito da fiscalização do estacionamento e da circulação automóvel.

Haverá condicionamentos momentâneos ao trânsito automóvel, nomeadamente:

Na Rua Professor Fernando da Fonseca, a partir das 17h30, aquando da deslocação dos adeptos visitantes desde a estação do Metropolitano de Lisboa de Telheiras para o estádio José Alvalade e pelas 22h00 aquando do seu regresso, também à estação do Metropolitano atrás referida; e

Acresce a estes os condicionamentos normais decorrentes do fluxo de trânsito, assim como, na Avenida Padre Cruz aquando da chegada das equipas ao estádio José Alvalade.

O dispositivo do Comando Metropolitana de Lisboa da PSP vai ser composto por diversas valências da PSP: Divisão Policial da área, Divisão de Trânsito, Divisão de Segurança a Transportes Públicos, Divisão de Investigação Criminal, Unidade Metropolitana de Informações Desportivas, Equipas de Intervenção Rápida, Equipas de Prevenção e Reação Imediata e o reforço da Unidade Especial de Polícia.

O Sporting recebe na terça-feira o Borussia Dortmund, em encontro da primeira mão do play-off de apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões, que será arbitrado pelo norueguês Espen Eskas.

O treinador Rui Borges pediu hoje coragem e ambição à equipa do Sporting para se superiorizar ao Borussia Dortmund. Já o guarda-redes Rui Silva, reforço de ‘inverno’ proveniente dos espanhóis do Bétis, poderá fazer a estreia na ‘Champions’, embora o técnico não tenha revelado se irá constar entre os titulares.