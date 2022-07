Férias e trabalho não combinam, mas infelizmente não são raras as ocasiões em que o segundo se intromete no primeiro. E quem é que gosta de uma viagem relâmpago do merecido descanso para o emprego com um simples som de uma notificação do telemóvel? Na Islândia, há uma proposta para dar seguimento a este correio eletrónico indesejado: cavalos.

Sim, leu bem: cavalos. No site Visit Iceland vai encontrar tudo o que precisa para visitar este país do norte da Europa, desde roteiros a informações práticas necessárias para qualquer viajante, passando por alojamentos, pegadas de carbono de uma viagem à Islândia, enfim, um sem número de soluções para os interessados. Agora, há uma proposta que à semelhança daquelas paisagens, não se vê em todo o lado: a possibilidade de deixar cavalos devidamente treinados a passear em cima de um teclado de computador gigante a responder aos e-mails que vêm em período indesejado.

O projeto OutHorse_<Your_Email> promete deixá-lo desligado do trabalho enquanto cavalos islandeses tratam do assunto. Acedendo ao site há três equídeos candidatos a assumir a sua correspondência. Há a Litla Stjarna frá Hvítarholti (Pequena estrela de Hvítarholt), que "escreve rápido, mas pode tirar um bocado para uma sesta", a Hrímnir frá Hvammi (Rimas de Hvami), "assertiva", "eficiente" e com um "pêlo brilhante", e ainda a Hekla frá Þorkellshóli (Crochê de Þorkellshóll) que é "simpática e treinada em palavras relacionadas com negócios".

Basta escolher um destes cavalos, selecionar o período em que vai estar 'off' e simplesmente partir, sabendo que todos os e-mails que receber vão ser respondidos a trote a galope.