"Faltam menos de dois meses para a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, em Portugal, embora tocando outros pontos de Portugal, nomeadamente Fátima", começou por dizer o presidente da República.

"Vai ser uma grande festa da juventude. Vai ser uma grande festa universal, aberta, ecuménica. Portugal projetado no mundo, o mundo que se revê em Portugal", especificou.

"Depois de quatro anos sem Jornada, por causa da pandemia, fazendo evocar grandes momentos de que me recordo muito bem, como Paris, Madrid, a cidade do Panamá", diz Marcelo Rebelo de Sousa.

Ao recordar que esta é "a Jornada com mais longa permanência do Papa no país que a realiza", já que Francisco chega no dia 2 e regressa ao Vaticano a 6 de agosto, o presidente da República reforça que a JMJ vai ser uma "festa da juventude, festa universal, festa intensamente vivida e longamente vivida".

Para Marcelo, esta vai ser um momento "marcante", também pelo pontífice que se desloca a Portugal: "O Papa Francisco, o Papa da luta pela paz, pelo diálogo, pela tolerância, pela compreensão. Contra as desigualdades, contra a fome, contra a miséria. O Papa das periferias, o Papa que se fez fora da Europa, o primeiro Papa não-europeu. E que continua a ser até hoje igual ao que era: próximo daqueles que mais sofrem, daqueles que mais excluídos são, daqueles que sistematicamente são ignorados".

"Portugal, daqui a menos de dois meses, acolhe o Papa Francisco, acolhe a juventude de todo o mundo, num espírito que deve ser o de Portugal: plataforma entre oceanos, continentes, culturas e povos", remata.

De recordar que a JMJ nasceu por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, tendo já passado por Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019).

A edição deste ano, que será encerrada pelo Papa, esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19.

O Papa Francisco foi a primeira pessoa a inscrever-se na JMJLisboa2023, no dia 23 de outubro de 2022, no Vaticano, após a celebração do Angelus. Este gesto marcou a abertura mundial das inscrições para o encontro mundial de jovens com o Papa.