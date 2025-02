“Apelamos aos governos para que reforcem a cooperação regional para salvaguardar e proteger os migrantes, independentemente do seu estatuto, em todas as fases das suas viagens”, afirmou a organização num comunicado.

Associações que disponibilizam apoio a migrantes: JRS Portugal — O gabinete jurídico "tem como objetivo assessorar juridicamente os utentes no seu processo de regularização, bem como emitir pareceres e orientações técnicas internas em matérias de Lei de Estrangeiros, Lei de Asilo e legislação acessória". Saiba mais aqui. Renovar a Mouraria — Centrada na freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, esta associação ajuda com os processos de regularização de quem "vive, trabalha, estuda ou tem filhos que estudam" naquela zona. Conheça o projeto aqui. Lisbon Project — Este projeto tem como objetivo "construir uma comunidade que integra e capacita migrantes e refugiados". Nesse sentido, tem também disponível um gabinete de apoio jurídico. Fique a par de tudo aqui. Mundo Feliz — Esta associação ajuda os imigrantes no processo de regularização em Portugal e também na procura de emprego, entre outros serviços. Saiba mais aqui. Linha de Apoio ao Migrante — Esta linha "tem como principal objetivo responder de forma imediata às questões mais frequentes dos migrantes, disponibilizando telefonicamente toda a informação disponível na área das migrações e encaminhando as chamadas para os serviços competentes". Contactos: 808 257 257 / 218 106 191. Mais informações aqui.

Na semana passada, foram descobertos 19 corpos em Jakharrah, 400 quilómetros a sul de Benghazi, e outros 30 numa vala comum no deserto de Kufra, no sudeste do país, onde poderão ainda ser encontrados mais corpos.

As descobertas fizeram parte de rusgas policiais contra a migração irregular, durante as quais centenas de migrantes foram resgatados de redes de contrabando.

“Demasiados migrantes nestas rotas são vítimas de exploração, violência e abusos graves”, afirmou Nicoletta Giordano, chefe da missão da OIM na Líbia.

De acordo com a OIM, a Líbia acolhe cerca de 720.000 migrantes de 44 países, principalmente de África e um grande número do Sudão, que fogem do conflito armado através de Kufra, a zona fronteiriça entre os dois países.