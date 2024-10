Segundo informação disponibilizada pela polícia municipal de Zurique, o ataque aconteceu pouco depois das 12h00.

As autoridades foram alertadas "sobre um crime violento em Berninastrasse" e pelo menos "três crianças ficaram feridas".

"Neste contexto, um suspeito foi preso. Não há mais perigo para a população. Mais informações serão divulgadas posteriormente", é referido em comunicado.

De acordo com a polícia, citada pelos média de Zurique, já não existe qualquer perigo para o público.A polícia da cidade de Zurique criou uma linha telefónica de emergência para familiares, através do número 044 411 71 17.

"Após o meio-dia de terça-feira, a polícia da cidade de Zurique relatou uma operação policial em Berninastrasse, em Zurique Norte, via X. Um repórter da TeleZüri informou que os serviços de emergência se tinham dirigido para a Mimosenstrasse. A operação está relacionada com um centro de acolhimento pós-escolar. Trata-se do centro de acolhimento de crianças Bernina, situado no centro comercial City Bernina. O incidente envolveu uma arma branca." - lê-se na imprensa local.

Nas mesmas publicações há testemunho: “Ouvi crianças a gritar e depois chegou muita polícia”, conta uma mulher no local. Um pai diz: 'Tenho de esperar aqui pelo meu filho. Felizmente, ele está bem'. A criança tem 6 anos e ainda está ao cuidado da polícia."