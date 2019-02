O documento foi apresentado como uma ajuda à reflexão durante a cimeira sobre “a proteção dos menores na igreja”, que decorre entre hoje e domingo no Vaticano, que aborda os abusos cometidos por membros do clero e na qual participam 190 representantes da hierarquia religiosa, incluindo 114 presidentes ou vice-presidentes de conferências episcopais de todo o mundo.

Entre os 21 pontos, que segundo o papa são "um simples ponto de partida", está a necessidade de formar todos os membros da Igreja sobre "como reconhecer os sinais de abuso e como denunciar suspeitas de abuso sexual".

Outro dos pontos propostos é elevar a idade mínima do casamento para 16 anos, já que, de acordo com a Lei Canónica, a idade mínima para as mulheres se casarem é atualmente de 14 anos e de 16 para os homens.

É ainda proposto criar "centros de escuta, compostos por pessoas treinadas e especializadas, onde se exerce um primeiro discernimento dos casos das supostas vítimas" assim como "implementar procedimentos compartilhados para o exame das denúncias, a proteção das vítimas e o direito de defesa do acusado".

No documento é ainda defendido que as autoridades civis e eclesiásticas superiores sejam informadas de acordo com as normas civis e canónicas e que se estabeleçam protocolos específicos para a gestão das acusações contra bispos assim como cursos de formação permanente para "bispos, superiores religiosos, clero e agentes pastorais”.

Ao mesmo tempo, o documento especifica também a necessidade de garantir nas investigações a presunção de inocência "até a prova da culpa do acusado".