O Papa Francisco deverá ter alta este sábado do hospital Gemelli, em Roma, de acordo com informações do Vaticano, nesta manhã de sexta-feira.

O próprio hospital já tinha revelado hoje que o pontífice estava a recuperar bem de uma bronquite infecciosa, a qual estava a ser tratada à base de "antibióticos". Aliás, ainda na quinta-feira a unidade hospitalar previa que Francisco recebesse alta "nos próximos dias".

A grande incógnita será agora saber se o Papa Francisco participará dos cultos na Semana Santa e na Páscoa, o feriado mais importante do cristianismo, dado que seria ele a presidir às celebrações, que começam neste fim de semana com o domingo de Ramos.