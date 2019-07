Este novo procedimento estará operacional antes do final do ano, será “público, permanente e facilmente acessível” e permitirá apresentar informações sobre “delitos e negligências em matéria de abusos sexuais de menores e de pessoas vulneráveis”, indica o jornal.

O cardeal Angelo Comastri, vigário do papa na Cidade do Vaticano, enviou uma carta a todos os chefes dos dicastérios (ministérios) do Vaticano com os detalhes do novo sistema que se aplicará “intramuros”.

As diretrizes seguem o disposto pelo papa Francisco que, em março, endureceu as leis do Estado pontifício para prevenir e combater atos de pederastia por parte de membros da Cúria.

Com as novas normas introduziu-se “a obrigação de denunciar os abusos às autoridades competentes e cooperar com as mesmas em atividades de prevenção e cumprimento da lei”.