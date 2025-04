A autarquia anunciou que a Câmara de Loulé decretou um dia de luto municipal, por causa “da realização das cerimónias fúnebres do cantor louletano Nuno Guerreiro”, que se celebrizou como vocalista da banda Ala dos Namorados e morreu com 52 anos, num hospital de Lisboa.

“O velório do artista decorrerá das 20:30 às 22:00 desta terça-feira [hoje], dia 22 [de abril], na Igreja de São Francisco, em Loulé”, informou a autarquia num comunicado, assinalando que a missa de corpo presente vai realizar-se na quarta-feira, dia 23, pelas 10:30, no mesmo local.

O corpo de Nuno Guerreiro seguirá depois para o crematório de Faro, onde será realizada “uma cerimónia privada, reservada apenas à família”, informou ainda a autarquia do distrito de Faro.

“Ao decretar o luto municipal para o dia das exéquias finais do cantor, a bandeira do município será colocada a meia haste, nos Paços do Concelho e em todos os edifícios municipais”, observou a Câmara de Loulé.

O cantor Nuno Guerreiro, vocalista da Ala dos Namorados, morreu na quinta-feira, aos 52 anos, em Lisboa.

Nuno Guerreiro colaborava com o Cineteatro Louletano na área de produção e morreu num hospital em Lisboa, onde tinha dado entrada na quarta-feira, anunciou a Câmara de Loulé no dia da morte do cantor.

Nascido em Loulé, em 1972, cidade onde atualmente vivia, Nuno Guerreiro popularizou-se na década de 1990 enquanto vocalista da Ala dos Namorados, grupo responsável por temas como “Solta-se o beijo”, “Fim do mundo” e “Loucos de Lisboa”.