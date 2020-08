Com um registo eleitoral em fase de depuração, cerca de 32 milhões de venezuelanos deverão estar registados para eleger 277 deputados à Assembleia Nacional (parlamento), 66% mais que os 167 que eleitos em 2015 para as 87 circunscrições eleitorais do país.

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, já anunciou que o Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, o partido do Governo) inscreverá os candidatos logo no primeiro dia e antecipa “uma grande festa eleitoral” no país.

Segundo o CNE, podem candidatar-se 107 organizações políticas, 30 delas de caráter nacional (que abrangem as 24 regiões administrativas do país, o Distrito Capital e 23 Estados) e 53 regionais, 24 de indígenas (seis nacionais e 18 regionais).

No entanto, 27 organizações, entre elas os quatro maiores partidos da oposição, Ação Democrática, Primeiro Justiça, Vontade Popular e Um Novo Tempo, já anunciaram que não vão participar nas legislativas que, preveem, será “uma fraude”.

O Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela (STJ) suspendeu as direções do Primeiro Justiça e da Ação Democrática em 16 de junho e a liderança da Vontade Popular e 07 de julho, tendo nomeado juntas provisórias de direção e ordenou a reestruturação dos três partidos e a suspensão da expulsão de militantes.

A oposição diz tratar-se que é uma manobra de preparação “para uma nova farsa eleitoral”, em que o regime decidirá quem preside aos partidos nas próximas eleições.