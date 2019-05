John Bolton, Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América, revelou que três figuras de topo ligadas a Nicolás Maduro - o ministro da Defesa, o presidente do Supremo Tribunal e o comandante da Guarda Presidencial - estiveram em conversações para proceder uma transição pacífica de poder na Venezuela e reforçou que "todas as opções estão sobre a mesa" para acabar com o impasse político no país.

EPA/JIM LO SCALZO