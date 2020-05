“Oito pessoas morreram e duas foram detidas na operação (…). Uma ação de mercenários, um golpe contra as instituições do nosso país, uma incursão em que a ala direita certamente justificará o que aconteceu”, disse Cabello da sede da ANC, convenção constitucional criada pelo presidente Nicolás Maduro, composta apenas por leais ao seu Governo, que reclama poder sobre as instituições existentes, nomeadamente o parlamento eleito em 2015.

A oposição venezuelana acusou, entretanto, o Governo de “fabricar” a montagem de uma invasão marítima, por alegados mercenários, que queriam fazer um golpe de Estado.

“Uma montagem fabricada ou um ato criminoso manipulado pela ditadura para continuar a perseguição ao governo interino, à Assembleia Nacional e às forças democráticas”, denunciou o líder opositor e presidente do parlamento, Juan Guaidó.

A denúncia foi feita através de um comunicado em que a oposição diz que “o regime procura desviar a atenção” da situação do país para “um suposto evento repleto de inconsistências, dúvidas e contradições”.

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, alegou que a invasão marítima frustrada domingo pelo seu Governo, tinha como “objetivo central” o seu assassínio.

“O objetivo era assassinar-me, o objetivo principal (da invasão) era matar o Presidente da Venezuela. Era um ataque terrorista no meio de uma pandemia, enquanto o povo estava em paz. Um ataque terrorista contra a tranquilidade e a paz da Venezuela”, disse.

O Governo venezuelano também responsabilizou os Estados Unidos e a Colômbia pelas “consequências imprevisíveis” da alegada tentativa frustrada de invasão marítima.

Caracas anunciou ainda a mobilização de 25.000 militares para encontrar as células rebeldes no país.