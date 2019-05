“Nós não excluímos nenhum cenário e a Constituição prevê essa possibilidade. Espero que não tenhamos de chegar a esse ponto, mas não o excluímos, porque é constitucional, porque a liberdade é para todos”, disse Leopoldo Lopez, em entrevista à agência espanhola.

Para o dirigente do partido da oposição Vontade Popular, preso político, libertado por um grupo de militares e funcionários do Serviço Bolivariano de Inteligência (SEBIN) na terça-feira só a “conquista da liberdade” pode resolver os problemas do país.

López, que se encontra na residência do embaixador de Espanha em Caracas na qualidade de convidado, disse ainda que os venezuelanos vão acabar com a “usurpação” do poder por parte do presidente de facto Nicolas Maduro e recordou que o autoproclamado chefe de Estado Juan Guaidó é reconhecido por 58 países.