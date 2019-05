“Responsabilizo-os por qualquer ato de violência, morte ou banho de sangue”, advertiu Vladimir Padrino, durante um discurso na presença do alto comando militar da Venezuela, em Caracas.

Padrino referiu na sua conta de rede social digital Twitter que o coronel Yerzon Jimenez Baez, chefe de operações de um ramo militar fiel a Nicolas Maduro, foi ferido por uma bala, numa autoestrada perto de Caracas, responsabilizando a oposição por este ato.

“Denuncio a violenta agressão a que (Baez) foi sujeito”, escreveu Padrino, considerando que estes atos podem agora multiplicar-se e serão responsabilidade da oposição liderada por Juan Guaidó.

O ministro da Defesa tem dito ao longo do dia de hoje que as Forças Armadas continuam “firmemente em defesa do governo legítimo” do Presidente eleito, Nicolas Maduro, como resposta a uma alegação de Juan Guaidó de que tinha os militares do seu lado.