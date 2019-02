O chefe da diplomacia portuguesa falava na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, onde foi ouvido sobre a situação na Venezuela a pedido do PSD.

Respondendo a um pedido do deputado social-democrata José Cesário, o ministro disse ver “o futuro da Venezuela, neste momento, com muita preocupação, mas também com esperança”.

Antes, o governante já tinha considerado que a Venezuela é “também uma questão interna” de Portugal e também da União Europeia, pois um milhão de venezuelanos tem igualmente uma nacionalidade europeia.

Santos Silva adiantou que dos três pilares que sustentam o regime, dois já “não estão do lado do regime de Nicolás Maduro”, o da “legitimidade jurídico-política” e o da “legitimidade do apoio social”.

O terceiro pilar é “de natureza administrativa-securitária”, disse.

Santos Silva defendeu a continuação da pressão internacional, que considerou já ter dado resultados, para se conseguir a realização de eleições na Venezuela, acabando com o impasse político e permitindo a resolução da crise económica e social no país.