Por outro lado, a vice-presidente para a América e as Caraíbas, da Federação Democrática Internacional de Mulheres, Elizabeth Tortosa, apelou ao ” respeito à vida dos 26 pacientes afetados, em meio do bloqueio económico que tem imposto o Governo dos Estados Unidos à Venezuela”.

“São várias crianças afetadas, e pessoas adultas. O Governo venezuelano tem feito um esforço muito grande para que estes pacientes possam aceder a uma medicação que lhes permita viver. Trata-se dos Direitos Humanos. Todos e Todas temos direito à vida”, diz Elizabeth Tortosa, citada no comunicado.

O documento precisa ainda que, segundo o responsável da organização Rompendo a Norma Alexis Bolívar, o “assédio económico” internacional prejudica toda a Venezuela.

“Não temos podido concretizar a compra de medicamentos, de uma série de materiais, como consequência do bloqueio imposto pelos EUA e que o Novo Banco continuou”, disse.

O comunicado conclui afirmando que a representação diplomática portuguesa mostrou-se “aberta à solicitação e manifestou a disposição de tramitar o requerimento”.

A 17 de Abril, o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, exortou o Governo português a desbloquear os ativos do Estado venezuelano retidos no Novo Banco, sublinhando que o dinheiro será usado para comprar “todos os medicamentos e alimentos”.

“Libertem os recursos [da Venezuela] sequestrados na Europa. Peço ao Governo de Portugal que desbloqueie os 1,7 mil milhões de dólares [cerca de 1,5 mil milhões de euros] que nos roubaram, que nos tiraram” e estão retidos no Novo Banco, afirmou.

Maduro falava numa cerimónia com simpatizantes do regime, por ocasião do 16.º aniversário do programa de assistência social “Misión Barrio Adentro” [Missão no Bairro], transmitido em simultâneo e de maneira obrigatória pelas rádios e televisões do país.

“Com isso [os fundos retidos em Portugal] compraríamos todos os medicamentos (…) sobrariam medicamentos e alimentos na Venezuela. Eu faço um apelo ao Governo de Portugal: desbloqueie esses recursos. Porque nos tiram este dinheiro? É nosso”, afirmou.

Nicolás Maduro insistiu ainda que se os Estados Unidos e a Europa querem “realmente ajudar”

Em 15 de janeiro último, o parlamento, maioritariamente da oposição, aprovou um acordo de proteção dos ativos da Venezuela no exterior e delegou numa comissão a coordenação e o seguimento de ações que protejam os ativos venezuelanos na comunidade internacional.