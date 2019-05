"Se o presidente Maduro não faz aquilo que é suposto fazer-se em democracia, porque não é um democrata, obviamente que eu espero que este, chamemos-lhe golpe, chamemos-lhe o que quisermos, surta o efeito necessário para conseguir ter um regime democrático na Venezuela (...) e que haja, da parte do Governo português, uma especial atenção aos portugueses que estão na Venezuela", afirmou hoje Rui Rio, em Braga, à margem da apresentação do manifesto eleitoral do PSD às eleições europeias.

O autoproclamado Presidente da Venezuela, Juan Guaidó, anunciou hoje que os militares deram "finalmente e de vez o passo" para o acompanhar e conseguir "o fim definitivo da usurpação" do Governo do Presidente Nicolás Maduro.

O Governo do Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, denunciou, por seu lado, que está a enfrentar um golpe de Estado, de "um reduzido grupo de militares traidores" que estão a ser neutralizados.

"Aquilo que foi a posição que o PSD tomou - aliás, quer o Governo quer outros partidos tomaram - que haja eleições livres na Venezuela para escolher o Presidente da Republica da Venezuela", afirmou o presidente do PSD.