"Faz parte da própria filosofia do grupo de contacto que os países europeus dialoguem com os países latino-americanos que têm posições diferentes entre si e alguns têm posições diferentes dos países europeus", explicou o ministro Augusto Santos Silva em declarações à agência Lusa, em Montevideu onde participa na primeira reunião do grupo.

Europeus e latino-americanos têm mostrado posições diferentes, cada vez menos neutras, e quando questionado se essa polarização interna do grupo, que parece refletir a polarização interna da própria Venezuela, não seria uma ameaça ao sucesso do próprio grupo, o ministro indicou que o avanço do grupo depende do diálogo para superar essas diferenças.

"Vamos ver. As atividades do grupo começam hoje. Nos oito países europeus que fazem parte do grupo, há também diferenças. Justamente para podermos avançar todos em conjunto, devemos falar uns com os outros mesmo que tenhamos opiniões diferentes e pontos de partidas diferentes", disse Santos Silva.

O Grupo de Contacto Internacional (GCI) nasceu como um grupo de países supostamente neutros em relação à situação política na Venezuela, mas, desde segunda-feira, os seus integrantes europeus, com exceção da Itália, deram apoio explícito ao opositor Juan Guaidó em contraposição a Nicolás Maduro.

Ao mesmo tempo, a Bolívia sempre foi um aliado acérrimo de Nicolás Maduro. E mesmo aqueles que se dizem "neutros", como o Uruguai, na prática terminam por favorecer Nicolás Maduro.

Um dos riscos que o grupo corre é o de não chegar a um consenso.