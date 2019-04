De acordo com o jornal britânico The Guardian, imagens obtidas pela emissora BBC mostram centenas de protestantes em confronto perante militares leais a Nicolás Maduro numa auto-estrada junto da base aérea de La Carlota, em Caracas, na Venezuela. As forças de Maduro contam com três veículos militares para conter a multidão

Segundo o diário, dos três veículos militares, um deles encontrava-se a disparar um canhão de água aos protestantes e chegou, inclusive, a avançar sobre os mesmos, desacelerando depois de os atingir.

Contudo, um outro veículo blindado terá avançado diretamente sobre os manifestantes, sendo que, num vídeo captado no local, é possível ver a viatura a passar pela multidão, tendo ficado, pelo menos, uma pessoa caída no chão depois da passagem.

A agência Reuters também confirmou que um veículo da Guarda Nacional da Venezuela atropelou manifestantes que estavam a atirar pedras e a atingir os veículos com paus.

O autoproclamado Presidente da Venezuela, Juan Guaidó, anunciou hoje que os militares deram “finalmente de vez o passo” para o acompanhar e conseguir "o fim definitivo da usurpação” do Governo do Presidente Nicolás Maduro.

"O 1 de maio, o fim definitivo de usurpação começou hoje", disse Guaidó num vídeo publicado na sua conta na rede social Twitter, no qual está acompanhado por um grupo de soldados na base de La Carlota, a leste de Caracas.

O Governo do Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, denunciou, por seu lado, que está a enfrentar um golpe de Estado, de "um reduzido grupo de militares traidores" que estão a ser neutralizados.