"Conforme os sentimentos de solidão e vazio começarem a surgir, penso apenas numa coisa: continuar a amar a mesma mulher. Quero encontrar uma companheira para a vida e com ela quero gritar amor e paz mundial do Espaço", disse.

No site do bilionário para o efeito, onde podem ser inseridas as candidaturas, encontra-se uma lista de condições e um cronograma para o processo de recrutamento que demorará sensivelmente três meses.

As condições — escritas ao estilo de perfil de um site de encontros — indicam que as candidatas devem ser solteiras, ter mais de 20 anos e munidas de um espírito positivo. Devem igualmente ter interesse em ir para o espaço, em aproveitar a "vida ao máximo" e desejar a paz mundial.

O prazo limite para as inscrições será a 17 de janeiro. No entanto, a decisão final de Maezawa só será tomada no final de março.

O diretor executivo japonês atraiu a atenção mundial após ser escolhido pela empresa aeroespacial SpaceX, fundada pelo também milionário Elon Musk, para se tornar no primeiro turista espacial em 2023.

Segundo a revista Forbes, Maezawa é o 18.º homem mais rico do Japão, com uma fortuna avaliada em 2.700 milhões de dólares (2.360 milhões de euros).